Dienstreisen mit Klimaticket: Linz zahlt Mitarbeitern zu wenig Vergütung

Die seit Anfang April gültige Regelung eines Kostenbeitrages von 30 Prozent des öffentlichen Verkehrstarifs ist zwar besser als gar nichts, aber keineswegs zufriedenstellend, sondern enttäuschend. Julia Mandlmayr, Sozialsprecherin der Grünen Linz, fordert dringend eine Überarbeitung dieser Lösung. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Mitarbeiter, die mit einem privaten Pkw dienstlich unterwegs sind, auch Kilometergeld von bis zu 0,42 Euro pro gefahrenen Kilometer bekommen.

Zum Vergleich: Das Land Oberösterreich ersetzt Bediensteten bei Dienstfahrten mit dem privaten Klimaticket die Gesamtkosten für das jeweils günstigste Ticket für die entsprechende Strecke.

Mandlmayrs Appell an die Stadt Linz: Es müsse eine zufriedenstellende Abgeltungsvereinbarung geben, um Magistratsmitarbeitern einen Anreiz zu bieten, "so oft wie möglich das öffentliche Verkehrsmittel zu wählen". Gerade in Zeiten der Klimakrise müsse alles dafür getan werden, die Zahl der Fahrten mit dem Auto zu reduzieren.

