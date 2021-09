"Diebisches Trio" war in Leonding unterwegs

Die drei Beschuldigten sollen laut Polizei am Samstag aus Tschechien nach Leonding "zum Shoppen" angereist sein. Gegen Mittag haben Ladendetektive eines Baumarkts das Trio beobachtet, wie sie diverse Beschläge und andere Artikel einsteckten und ohne zu zahlen den Markt verlassen wollten. Sie stellten nach Angaben der Polizei das "diebische Trio", wobei die 42-Jährige wild um sich schlug und zu flüchten versuchte. Sie konnte von eintreffenden Polizisten festgenommen werden. In den Taschen wurden neben dem Diebesgut aus dem Baumarkt noch weitere Gegenstände, wie Bekleidung und Spielsachen gefunden. Alle Beteiligten wurden zur sofortigen Vernehmung auf die Polizeiinspektion gebracht. Bei den Einvernahmen stellte sich heraus, dass noch weiteres Diebesgut vorhanden sein muss. Bei der Durchsuchung des Autos des Trios wurden noch weitere Beutestücke sichergestellt. "Ein Teil von dem Diebesgut konnte den einzelnen Geschädigten zugeordnet und wieder ausgefolgt werden. Hinsichtlich des restlichen Diebesgutes werden noch weitere Erhebungen geführt", schrieb die Polizei in einer Aussendung.

Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht angegeben werden, dürfte aber etwa 600 Euro betragen. Als Haupttäterin gilt die 42-Jährige. Die Mittäterin gab lediglich zu, Bilderhaken, Lampen und Wäsche gestohlen zu haben. Der 34-Jährige bestritt alle Tatvorwürfe. Er dürfte nach Vermutung der Polizei den Aufpasser gespielt haben. Es folgte eine Anzeige auf freiem Fuß. Alle drei reisten nach den Erhebungen nach Tschechien zurück.