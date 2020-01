Diebe gaben sich als Kriminalpolizisten aus

Eine 76-Jährige aus Linz war gegen 10:30 Uhr auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Fabrikstraße, als zwei unbekannte Männer auf sie zugingen und sich als Kriminalpolizisten aus. Sie wiesen sich mit einem hellen Ausweis mit Foto aus. Die beiden Männer gaben an, dass sie die Wohnung der Pensionistin durchsuchen müssten, um auszuschließen, dass bei ihr auch eingebrochen worden war. Zur Sicherheit solle die Frau vor der Wohnungstüre warten. Nach einigen Minuten kamen die beiden Unbekannten wieder aus der Wohnung und sagten der Frau, dass bei ihr ebenfalls eingebrochen worden war. Sie solle ihre Wohnung noch nicht betreten. Sie selber müssten nur kurz in den sechsten Stock zu einer anderen von einem Einbruch betroffenen Wohnung gehen.

Nach längerer Wartezeit sprach die 76-Jährige mit ihrer Nachbarin über den Vorfall. Diese verständigte umgehend die Polizei.

Täterbeschreibung:

Zwei Männer, beide etwa 180 cm groß, sprachen mit ausländischem Akzent, waren dunkel bekleidet und hatten beide einen dunklen Vollbart.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz Landhaus unter 059133/4586.

