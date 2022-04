Dieb setzte Wagen seiner Ex-Frau in Brand

Am Donnerstagabend klickten für einen Wiederholungstäter aus dem Bezirk Linz-Land die Handschellen. Der 28-Jährige wurden gegen 21 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Asten von Bewohnern erwischt, als er sich mit einem Schlüssel, den er bei einem Einbruch zuvor gestohlen hatte, Zutritt zur Tiefgarage des Hauses verschaffen wollte. Die Zeugen konnten seine Flucht verhindern, drei von ihnen wurden dabei verletzt.

Polizisten nahmen den Mann schließlich fest. Ihm konnten sechs Einbruchsdiebstähle in Pkw und zumindest drei weitere Diebstähle aus unversperrten Pkw nachgewiesen werden. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich umfassend geständig.

Zudem stellte sich heraus, dass er Anfang des Jahres die Reifen am Wagen seiner Ex-Frau zerstochen und den Seitenspiegel mit einem Baseballschläger zertrümmert hatte. Im März setzte er das Fahrzeug dann in Brand. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 28-Jährige in die Justizanstalt Garsten eingeliefert, teilte die Polizei am Freitagabend mit.