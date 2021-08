Dieb in der Plus City von Ladendetektiv geschnappt

Kurz vor 20 Uhr hatte der Detektiv den 19-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Linz-Land dabei beobachtet, wie er unentdeckt das Geschäft mit seinem Diebesgut verlassen wollte.

Die verständigten Polizisten kontrollierten den Mann, wobei mehrere Kleidungsstücke in einer Einkaufstasche, am Körper sowie in dessen Fahrzeug und in einem Hotelzimmer gefunden werden konnten. Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte bereits zwischen dem 22. und 29. Juli sowie am 5. und 6. August Diebesgut im vierstelligen Bereich aus diesem Geschäft gestohlen hatte, indem er die Diebstahlsicherungen entfernt und das Geschäft verlassen hatte, ohne die Waren zu bezahlen.

Die Kleidungsstücke wurden sichergestellt. Der 19-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.