Dieb brachte Flohmarkt-Händler um ihre Verkaufserlöse

Bei einem Flohmarkt in der Prinz-Eugen-Straße wurden zwei Verkäufer unabhängig voneinander in Gespräche verwickelt und dadurch so abgelenkt, dass sie nicht bemerkten, wie ihre über einem Sessel hängenden Umhängetaschen samt den Verkaufserlösen verschwanden.

Nur gut eine halbe Stunde zuvor wurden zwei Besucher einer Veranstaltung auf der Linzer Landstraße ebenfalls zu Opfern eines Diebes. An beiden Örtlichkeiten war Zeugen ein junger Mann mit schwarzen Haaren in schwarzem T-Shirt und Jeanshose aufgefallen. Die Polizei geht daher mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt.