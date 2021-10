Dieb (70) ging nackt auf Polizisten los

Der 70-Jährige soll gegen 13.45 Uhr in einem Supermarkt im Linzer Süden diverse Haushaltsartikel gestohlen haben. Eine Mitarbeiterin hat versucht, den Dieb aufzuhalten, woraufhin dieser die Verkäuferin mit einem Einkaufswagen zur Seite gestoßen haben soll. Danach stieg der Pensionist in sein Auto und fuhr zu seiner Wohnung.

Dort wollten ihn die Polizisten zur Rede stellen, was sich als schwierig herausstellte. Der Pensionist weigerte sich zunächst, die Wohnungstür zu öffnen, ließ sich dann aber doch dazu überreden, das Küchenfenster einen Spalt zu öffnen. Die Beamten schafften es "trotz massiver Gegenwehr" in die Wohnung, woraufhin der 70-Jährige in seiner Küche auf sie losging und dabei einen Polizisten verletzte. Der Linzer, der keine Kleidung anhatte, wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die gestohlenen Haushaltswaren wurden bei der angeordneten Hausdurchsuchung gefunden, berichtet die Landespolizeidirektion.