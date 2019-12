Die zweite Schienenachse in Linz ist Geschichte, Ersatz ist der OBus

Gerade präsentieren die Landesräte Markus Achleitner und Günther Steinkellner, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Vizebürgermeister Markus Hein, wie sie ein schnelles öffentliches Verkehrsmittel durch die Stadt binden wollen.

Demnach kommt die OBus-Variante plus Stadtbahn, wobei man sich der alten Trasse bedient. Die wird unterirdisch zum Keplerklinikum geleitet und in weiterer Folge über den Europaplatz bis zum Hauptbahnhof geführt. Die Stadt Linz beteiligt sich zu 20 Prozent an den Infrastrukturkosten dafür.

Ein gemeinsamer Projektauftrag wurde für die Kombination Bus/Stadtbahn bereits erteilt. Ergebnisse für die Detailplanung sollen bis März vorliegen, hieß es gerade.

Damit dürfte auch klar sein, dass die Mühlkreisbahn über die Neue Donaubrücke in diese Trasse eingebunden wird und bis zum Bahnhof fährt. Letztlich sollen auch die Linzer Lokalbahn und die neue Stadtbahn Gallneukirchen/Pregarten auf dieser Strecke fahren, so das Fernziel, um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen und die Pendler zum Umsteigen vom Auto zu bewegen.

Für Vizebürgermeister Hein ist die OBus-Variante der Ersatz für die zweite Schienenachse, wie er sagte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.