Die Wiener Straße: Schüler porträtieren ihren Stadtteil

Wer hätte gedacht, dass in der Wiener Straße ein ehemaliger ägyptischer Nationalspieler eine Pizzeria betreibt, der in seiner aktiven Zeit sogar gegen Superstar Diego Maradonna spielte?

Diese und viele andere Geschichten brachten Schüler der 4b-Klasse der Otto-Glöckel-Schule in einem Projekt zu Tage. Dabei dokumentierten sie seit Oktober den ersten Kilometer der Wiener Straße, in dem auch ihre Schule liegt. Die Jugendlichen fotografierten mit Smartphones, iPads und Digitalkameras jedes Haus in diesem Abschnitt der Straße. "Dabei erforschten sie auch ganz gezielt die kleinen Details, wie Fassaden, Auslagen, Schriftzüge und Hinterhöfe", sagt Martin Egger. Er initiierte das Projekt an der Neuen Mittelschule.

Auch Profis halfen mit

Dank der Kontakte des selbst künstlerisch tätigen Pädagogen konnten auch Profis für das Projekt gewonnen werden. So rückten die Schüler nach der ersten Recherche mit Fotografin Zoe Goldstein aus, um die Ladenbesitzer und Lokalbetreiber zu interviewen und Fotos zu machen. Auch das Theater Phönix und die Herz-Jesu-Kirche besuchten sie.

In ihren Gesprächen wollten sie erforschen, wie die Geschäftstreibenden selbst ihre Straße sehen. "Unsere Kirchengemeinde hat sich in den letzten Jahren verjüngt und ist internationaler geworden", sagte etwa Pfarrer Dietmar Neubauer von der Herz-Jesu-Kirche. Die Sorgen der Unternehmer fasst Martin Egger so zusammen: "Viele sagen, dass durch die Verlegung der Straßenbahn in den Untergrund die Kundenfrequenz zurückging. Außerdem wünschen sich die meisten eine bessere Durchmischung der Branchen."

Mit dem Projekt verfolgte der Lehrer vor allem zwei Ziele: "Durch das Fotografieren und Dokumentieren wollte ich den Blick der Schüler schärfen." Gleichzeitig war ihm ein Anliegen, dass die Jugendlichen, alle mit Migrationshintergrund, die Umgebung der Schule kennenlernen – als Möglichkeit zur Integration: "So gab es einen Anlass, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten."

Auch die Fotoausstellung, die am Mittwoch im Atelierhaus Salzamt eröffnet wird, sieht Egger als Aspekt der Integration: "Damit erhalten die Schüler von einer offiziellen Institution Wertschätzung für ihre Arbeit."

Die Foto-Ausstellung inklusive Präsentation eines Buches zum Projekt wird am 15. Mai um 19 Uhr im Linzer Atelierhaus Salzamt eröffnet. Sie ist bis 29. Mai geöffnet.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at