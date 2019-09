die westringbrücke

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

sind die Arbeiten für die A26, den Linzer Westring. Derzeit wird auf der Urfahraner Seite intensiv an der Verankerung der Stützen für die Hängebrücke über die Donau gearbeitet. Dazu werden 100 bis zu 70 Meter lange "Dübel" in den Felsen gebohrt. Bis November werden entlang der Rohrbacher Straße die Felsen der Urfahrwänd auf einer Länge von 400 Metern durch Sprengungen um fünf Meter zurückversetzt. Bis Mai wird auch auf der Linzer Donauseite der Ankerblock gesetzt.werden die Stahlseile zwischen den beiden Stützen eingehängt. Ab dann können die 17 Meter langen Stahlteile der Brücke montiert werden. 2021 ist die Brücke fertig, danach werden bis 2023 Auf- und Abfahrten als Tunnel in den Felsen gebohrt.