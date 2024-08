Die Wasserbüffel verlassen Eggendorf

Auf der Weide und schmutzig vom Liegen in der Suhle

Im Land des Fleckviehs sind sie immer noch Exoten, obwohl sie recht genügsam sind und sogar auf den "sauren Wiesen" satt werden. Dort also, wo es karg und nass ist – von irgendwo muss er schließlich auch kommen, der Name: Wasserbüffel. In Eggendorf im Traunkreis haben sich vor elf Jahren zwei Familien mit ähnlicher Geschichte darangemacht, die alten Höfe ihrer Familien zu revitalisieren – und landwirtschaftlich zu betreiben.