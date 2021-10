Die Tabakfabrik wird zur Sonnenfabrik

2123 Paneele, die voraussichtlich jährlich 749.731 Kilowattstunden Strom erzeugen (das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 250 Haushalten), von denen 88,8 Prozent in der Tabakfabrik selbst verbraucht werden: Das sind die Eckdaten der Berechnungen, was den Einstieg der Tabakfabrik in die Nutzung der Photovoltaik betreffen.

Diese Aussichten, die die Nobilegroup als Experte auf diesem Gebiet errechnet hat, haben auch die Verantwortlichen der Tabakfabrik überrascht. Das „positive Ergebnis“ zeigt, dass die Einbindung erneuerbarer Energie in die Tabakfabrik möglich und aufgrund der Potenzial an Dachflächen auch sinnvoll ist. Die Tabakfabrik werde rund 26 Prozent ihres jährlichen Strombedarfs aus dem eigenen „Sonnenkraftwerk“ decken können, so die Expertise von Nobilegroup-Chef Peter Gönitzer.

Um die Tabakfabrik zur Sonnenfabrik zu machen, wie es Tabakfabrik-Chef Chris Müller formulierte, braucht es jetzt noch konkrete Planungsschritte, denn schließlich müssen alle Dachprofile angeschaut werden. „Wir gehen aber davon aus, keine Überraschungen zu erleben“, so Markus Eidenberger, der kaufmännische Leiter der Tabakfabrik. Die Flachdächer von Bau 1 und Bau 2 sowie ein Teil der Magazine sollen für die Photovoltaikanlage im großen Stil genutzt werden, das „Kraftwerk“ scheidet aufgrund seiner Beschattung aus. Bis Ende 2022, spätestens aber bis zum Frühjahr 2023 soll die Sonnenenergie in der Tabakfabrik in Betrieb gehen. 700.000 Euro werden dafür investiert werden, wobei Eidenberger ein Crowfunding-Modell vorschwebt, das den Mietern der Tabakfabrik die Möglichkeit geben soll, am günstigeren Strom zu partizipieren.

Für Bürgermeister Klaus Luger ist das großflächige Nutzen von Dächern zur Erzeugung von Strom aus der Sonne ein Vorzeigeprojekt, das die Stadt Linz einen Schritt näher zum Ziel bringe, 2040 klimaneutral zu sein.

Die Tabakfabrik-Verantwortlichen wollen in Zukunft noch einen Schritt weiter gehen und in der Zukunft einen „Doppelpass“ mit dem neuen Donauparkstadion des FC Blau-Weiß Linz in der Nähe spielen. Beim Stadionneubau ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant, wobei man durch die Möglichkeit einer Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft in Zukunft auch andenken könnte, den „vor Ort produzierten Strom im Sinn der regionalen Wertschöpfung auch vor Ort verbraucht“ (Eidenberger). So könnte der Anteil des jährlichen Strombedarfs in der Tabakfabrik aus Sonnenergie auf „nahe 50 Prozent“ gesteigert werden. Detailberechnungen gebe es aber noch nicht, nur die Einigkeit, in diese Richtung zu denken und zu gehen.