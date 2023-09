Die südliche Landstraße soll eine Fußgängerzone werden

Aktuell dürfen keine Autos in dem kleinen Abschnitt zwischen dem Musiktheater und der Goethekreuzung fahren. Grund ist eine Baustelle, wie berichtet, wird anstelle des ehemaligen Betten Reiter ein Wohnhaus errichtet. Auf den fließenden Verkehr hat die Sperre laut Hajart keine Auswirkungen. Daraus schließt der Verkehrsreferent, dass die Durchfahrt in diesem Bereich nicht notwendig ist und man den gesamten Bereich als Fußgängerzone umgestalten und attraktiver machen könnte. "Dadurch können wir auch eine Problemzone im Volksgarten entschärfen", spielt Hajart auf die meist suchtkranken Linzer an, die sich im Bereich der Straßenbahnhaltestelle aufhalten. Deshalb wird dieser Bereich auch nach Abschluss der Baustelle nicht mehr für den Verkehr geöffnet werden. „Davon werden alle profitieren – Geschäftsleute genauso wie Fußgänger“, sagt Hajart. Auf lange Sicht soll die ganze Landstraße eine Fußgängerzone werden.

Grünen sehen "wichtigen Schritt"

Positive Reaktionen kommen von den Grünen, die in der angekündigten Maßnahme einen Schritt in die richtige Richtung sehen. "Wichtig ist aber, dass mit der geplanten Umwandlung der südlichen Landstraße zu einer Fußgängerzone auch gestalterische Maßnahmen und eine Begrünung überlegt werden", sagt Klubobmann Helge Langer. Daher solle der Mobilitätsreferent rasch Gespräche mit den anderen zuständigen Stadtsenatsmitgliedern aufnehmen, um eine tatsächliche Verbesserung zu erreichen.

Eine Straße im Wandel: Ab Herbst wird evaluiert, wie sich die Neuerungen bewährt haben. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Erfolgsgeschichte Domgasse" geht in zweite Phase

Vorbild ist für Hajart die Verwandlung der Domgasse, die nun in die zweite Phase gehen soll. So werden die Übergänge zwischen konsumfreien Zonen und Gastgärten gestaltet, ein Tausch-Kiosk soll kommen, das Thema "freies Spiel in der Stadt" umgesetzt und die Begegnungszone auf der Fahrbahn farblich besser ersichtlich gemacht. Auch der bei der Umgestaltung maßgeblich involvierte Architekt Clemens Bauder sieht das Projekt positiv: „Das ist ein Beispiel dafür, wie man die Stadt den Menschen zurückgeben kann. Die Vorgehensweise, nämlich über temporäre Interventionen längerfristige Lösungen zu entwickeln und dadurch Rückschlüsse auf permanente Umgestaltung zu ziehen sowie die Menschen einzubinden und mitgestalten zu lassen statt von oben herab etwas zu verordnen, ist ein Modell, das man auch bei künftigen Umgestaltungen beibehalten sollte.“

Mehr zum Thema Linz Linz Mehr Fußgänger, weniger Autos in der Domgasse LINZ. Die Zwischenbilanz nach den ersten Umgestaltungsschritten fällt positiv aus. Mehr Fußgänger, weniger Autos in der Domgasse

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper