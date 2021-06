"Hebt die Puppe richtig hoch und fest, lehnt euch leicht zurück." Der Profi in Feuerwehr-Uniform verleiht seinen Worten mit ein paar Handgriffen Nachdruck. Ob jeder auch verstanden hat, warum das so ist, zeigt sich ein paar Minuten später, wenn junge sportliche Männer sowie zwei Frauen die 75 Kilogramm schwere Übungspuppe in 60 Sekunden dreimal in einer vorgegebenen Runde tragen müssen.