Über rundherum zufriedene Gesichter, bei den Winzern genauso wie bei den Besuchern, konnten sich Roland Pachner und sein Team vom "Verein Altstadt Neu" bei der heurigen "Wein & Kunst" freuen. Das von den OÖNachrichten präsentierte dreitägige Weinfest feierte von Donnerstag bis Samstag nach zwei Jahren coronabedingter Pause in der Linzer Altstadt und auf der Linzer Promenade sein rauschendes Comeback.

"Die Stimmung war einfach toll und sehr entspannt", zieht Pachner im OÖN-Gespräch eine positive Bilanz. Auch das Wetter zeigte sich fast bis zum Schluss von einer nahezu perfekten Seite und tat damit das Übrige zur ohnehin guten Stimmung.

Insgesamt waren 64 Winzer aus Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Oberösterreich mit dabei, sie verwöhnten die Besucher – darunter die Spitzen der Landes- und Stadtpolitik – mit ihren edlen Tropfen.

Neue Tradition mit Linzer Wein

Seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert ist das Weinfest aus dem Linzer Veranstaltungskalender praktisch nicht mehr wegzudenken, viele Liebhaber halten dem "frei zugänglichen Format mitten im Herzen von Linz mit vielen tollen Standplätzen" seit vielen Jahren die Treue.

Mit der Kür des "Linzer Weines" wurde eine neue Tradition geboren, die künftig ein Fixpunkt bei der "Wein & Kunst" sein soll. Dieser wurde am Freitag zum zweiten Mal gekürt, heuer konnte das, im Gegensatz zum Vorjahr, im Rahmen des Festes gefeiert werden. Auch im kommenden Jahr werde es wieder eine Prämierung geben, kündigt Pachner an. Ganz oben am Siegertreppchen stand dieses Mal der Grüne Veltliner "Rosé Grün" (2021) vom Wagramer Weingut Reinberger aus Grafenwörth.