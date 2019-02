Die Stadt Linz wird sich in den kommenden Jahren "verjüngen"

LINZ. Laut Bevölkerungsprognose steigt die Zahl der Kinder unter sechs Jahren in den nächsten zehn Jahren von 12.150 auf 13.300 an.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Geburten, Sterbefälle, Lebenserwartung, Zu- und Abzug: All diese Faktoren beeinflussen die Bevölkerungsprognose für die unter Sechsjährigen in Linz für die kommenden zehn Jahre.

"Bis 2029 rechnen wir mit rund neun Prozent Zunahme in dieser Altersgruppe. Mit der Prognose können wir Schlüsse ziehen, wie hoch der aktuelle Bedarf, etwa an Kinderbetreuungsplätzen, ist", erklärt Thomas Standfest, Abteilungsleiter der Stadtforschung. Entscheidend für die Planung seien vor allem die Berechnungen für die nächsten drei bis fünf Jahre. "Für uns als Stadt sind diese Ergebnisse wichtig, damit wir zeitgerecht Maßnahmen setzen und unserem Versorgungsauftrag gerecht werden können", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Beliebte Stadtteile

Berechnet werden immer drei Szenarien, die Planung wird nach der Hauptvariante ausgerichtet. Laut dieser steigt die Zahl der Mädchen und Buben unter sechs Jahren von aktuell 12.150 auf 13.300 im Jahr 2029. Begünstigt wird diese Entwicklung unter anderem durch die positive Geburtenbilanz der Stadt, bereits das sechste Jahr in Folge ist die Zahl der Geburten höher als jene der Sterbefälle. 2018 wurden 2238 Kinder in Linz geboren, so viele wie zuletzt vor 47 Jahren.

Doch nicht in allen Stadtteilen sind gleich viele junge Linzer zu finden. "Urfahr, das westliche Linz und ein Großteil der Innenstadt hat unterdurchschnittliche Zuwachsraten, während im Osten und Süden die höchsten Zuwächse erwartet werden", sagt Luger. Das hänge stark mit der dortigen Stadtentwicklung und den Bauvorhaben, etwa auf dem Areal der Hiller-Kaserne, zusammen.

Damit die Versorgung der Kinder gewährleistet ist, hat der Linzer Gemeinderat ein Ausbauprogramm für die Kinderbetreuung beschlossen. Bis 2020 werden 690 Kindergärten- und 144 Krabbelstubenplätze geschaffen.

In Linz ist nicht nur die Zahl der Jungen im Steigen, auch die Gesamtbevölkerung wächst kräftig weiter: In zehn Jahren könnten rund 225.000 Menschen in Linz leben, aktuell sind es 207.000.

