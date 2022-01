Wenn der Vater mit dem Sohne – oder den Söhnen – in einem Betrieb arbeitet, kann das zu Spannungen führen. Vor allem, wenn man in einer Branche tätig ist, in der Kreativität gefragt ist, wie etwa Architektur. "Bei uns ist das überhaupt nicht der Fall", entgegnet Franz Kneidinger, der einer der renommiertesten Architekten in Linz ist und mittlerweile die Leitung seines Architekturbüros mit seinen Söhnen Martin (45) und Philipp (35) teilt.