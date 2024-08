Die Stadt der "Schanigärten" – auch dank historischer Fußgängerzone

Der Legende nach hießen zur Zeit der K.-u.-k.-Monarchie viele Ober in Wien Johann. Französisch galt damals als nobel, also wurden aus dem Johann das französische "Jean". Daraus wurde, schlampig ausgesprochen und mit der Verkleinerungsform versehen, der "Schani". Vom "Schani", der dann im Garten serviert, war es nicht weit zum "Schanigarten".

Die Sommermonate in den vergangenen Jahren waren von Hitze geprägt. Dieser Entwicklung wird in Linz Rechnung getragen – gastronomisch. Gab es im Jahr 1980 lediglich fünf Schanigärten auf öffentlichem Gut in der Stadt, wuchs die Zahl dieser im Laufe der Jahre rasch an. 1991 gab es bereits 58, 1994 schon 112 und 1998 waren es 150. "In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der genehmigten Gastgärten um 20 Prozent an", heißt es aus dem Büro von SP-Vizebürgermeisterin Karin Hörzing. Heute sind es bereits 290 Gastgärten – die meisten davon befinden sich am Hauptplatz, in der Altstadt, an der Landstraße und in weiteren Straßenzügen der Innenstadt sowie an der Wiener Straße. Zudem in Urfahr, in Kleinmünchen und in der solarCity Pichling.

"Den Gastgärten fällt neben der touristischen Bedeutung auch eine soziale Funktion für die Linzer Bevölkerung zu", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). "Vor allem in einer Zeit, in der Kommunikation zunehmend auf virtuellem Weg erfolgt, ist es wichtig, dass sich die Menschen auch persönlich treffen."

90 Ganzjahresgärten

Aufgrund der eher milden Winter der vergangenen Jahre liegen übrigens auch Ganzjahres-Schanigärten im Trend. Rund 90 davon gibt es bereits. Durch die im Vorjahr vom Linzer Gemeinderat beschlossene neue Tarifordnung wurde ein pauschalierter Jahrestarif eingeführt. Es gibt zwei Modelle: den saisonalen Betrieb (März–Oktober) und den Ganzjahresbetrieb.

Die Tarife wurden gesenkt, die Verwaltungsabläufe entbürokratisiert – als "Beitrag der Stadt zur regionalen Wirtschaftsförderung und zur Belebung der City", sagt Luger. "Die neue Tarifordnung enthält zudem zahlreiche andere Änderungen, von denen die Wirtschaftstreibenden profitieren." Ins Treffen führt Luger den Entfall von Zahlungen für Geschäftsportale, Vitrinen, Sonnendächer, Markisen, Warenkörbe und gärtnerische Nutzungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.