"Die sollen jetzt einmal gegen die ÖVP stimmen"

Nein, sagt die Linzer Umweltstadträtin Eva Schobesberger. Lustig seien die Tage derzeit nicht. So wie viele Parteikollegen muss auch die grüne Frontfrau in Linz viel Kritik einstecken. Kritik von Wählern und Sympathisanten, die sich eigentlich gegen die Bundespartei richtet, aber bei den Funktionären an der Basis aufschlägt.