"Die Sautröge müssen zwei Wochen vorher eingeweicht werden"

Vor vielen Jahren, als es noch allerorts Hausschlachtungen gab, hatte mancher daheim einen Sautrog herumstehen. Doch die bäuerliche Prägung des Landes – und somit der Traditionen – ist stark rückgängig. Das war vor fünf Jahren für eine Gruppe junger Menschen auch der Grund, sich zusammenzutun und zu engagieren – so wurde 2019 die Landjugend Feldkirchen gegründet. "Dann haben wir überlegt, ob wir auch eine Veranstaltung machen sollen, und wenn ja, welche", sagt Franziska Gattringer, Leiterin der Gruppe. "Und dann kam die Idee eines Sautrogrennens."

Niemand muss mit eigenem Sautrog kommen

Diese Idee erfährt am kommenden Samstag nun schon die fünfte Auflage. Im Vorjahr waren knapp 60 Teams dabei, "heuer werden es vielleicht sogar mehr", sagt Gattringer. Einen Sautrog zu besitzen, ist allerdings keine Grundvoraussetzung für die Teilnahme. "Wir stellen die zur Verfügung. Die Sautröge müssen ja auch schon zwei Wochen vorher eingeweicht werden, damit sich das Holz ausdehnt – sonst würde durch die Spalten ja Wasser eindringen."

Verschiedenen Kategorien

Das Sautrogrennen beginnt am 27. Juli, 13 Uhr, in Feldkirchen – genauer gesagt am Badeplatz in Bad Mühllacken (Waldbad). Gepaddelt wird in drei Kategorien: U18, Ü18 und Ü30 – gekürt wird auch, wer als Erster untergeht.

