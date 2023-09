Die Salzburger Straße bekommt ein Reisebüro der etwas anderen Art

Kataloge wird es in dem neuen Reisebüro ins Leben in der Salzburger Straße einige geben. Reiseangebote werden darin aber keine zu finden sein – sondern vielmehr unterschiedlichste Projekte und Initiativen, organisiert von der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Linz-Süd. Mit dem "Reisebüro ins Leben" will die Pfarrgemeinde der Johanneskirche mit Pfarrer Jörg Schagerl an der Spitze das Miteinander in dem dicht verbauten und stark verkehrsbelasteten Stadtteil fördern und die Lebensqualität steigern. Dafür werden neue Wege eingeschlagen.

"Von der Institution Kirche erwarten sich viele nichts Innovatives, es ist oft schwer, an die Menschen heranzukommen", sagt Schagerl im OÖN-Gespräch. Mit dem Reisebüro (die Idee dafür wurde vor rund zwei Jahren geboren) soll nun eine Begegnungsplattform geschaffen werden, wo sich Menschen niederschwellig informieren können. "Wir haben einiges im Angebot, wo die Leute nicht vermuten würden, dass es das bei uns gibt", sagt Schagerl und nennt als Beispiel das Nachhilfeprojekt der Kirche. Dabei würden gegen ein kleines Entgelt allen voran Kinder mit Migrationshintergrund beim Lernen unterstützt.

Vielfalt wird im Reisebüro großgeschrieben: Die Option, die Trauerrunde zu besuchen oder Teil des Chors zu werden, wird genauso "beworben" wie jenes Format, wo die Teilnehmer die Fruchtbarkeit ihrer Gartenerde untersuchen lassen können.

Einladung an alle

Möglich wird das bunte Programm durch das Engagement und die unterschiedlichen Kompetenzen der Mitglieder der Pfarrgemeinde, rund 70 von ihnen sind Teil des Projektteams. Bunt und vielfältig sollen auch die Besucher im Reisebüro sein, das Projekt soll "eine herzliche Einladung" an alle sein, unabhängig von ihrer Konfession. "Wir wollen hier nicht hintergründig jemanden zu irgendetwas drängen und missionarisch sein, sondern Menschen auf ihrer Lebensreise und in unterschiedlichen Lebenssituationen kompetent begleiten", sagt Schagerl.

Am Samstag, 9. September, wird in der Salzburger Straße Eröffnung gefeiert, mit seinem gelb-weißen Erscheinungsbild soll das Reisebüro, dessen Fassade zuvor ein großes Mural zierte, ein neuer Blickfang sein. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr. Zum einen können sich Interessierte direkt vor Ort ein Bild über die Angebote machen, zum anderen können sie das auch via Homepage und App tun. Teil des Projektes ist auch ein alter VW-Bus, der an unterschiedlichen Orten in Linz halt- und auf die Initiativen aufmerksam machen soll.

Am Samstag wird das „Reisebüro ins Leben“ eröffnet Bild: Pfarrgemeinde A.B. Linz-Süd

Für Schagerl passt die Idee des "Reisebüros ins Leben" – so soll etwa der Pfarrgarten als grüne Oase ein zentraler Begegnungsraum abseits der Betonwüste vor der Haustür sein – auch gut zu den politischen Überlegungen, die für den Stadtteil gewälzt werden. Die Politik hat, wie berichtet, die Salzburger Straße, auf der täglich rund 36.000 Autos gezählt werden, in den Blick genommen und mittels kooperativen Planungsverfahrens Ideen gesammelt, wie das Areal als Lebens- und Aufenthaltsraum attraktiver gestaltet werden könnte.

Bis zum offiziellen Auftakt gibt es noch viel zu tun, Schagerl und sein Team sind gespannt, wie viele Menschen die ausgesprochene Einladung tatsächlich annehmen. Sein Rat an alle potenziell Interessierten: "Einfach vorbeischauen oder online durchklicken."

