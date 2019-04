Die Rückkehr eines Publikumslieblings als Ausdruck einer echten Freundschaft

LINZ. Jens Peter Brose und Daniel Pascal lernten sich 1994 am Linzer Landestheater kennen. Die OÖNachrichten haben das Duo zum Interview getroffen.

Ihre Freundschaft begann in Linz: Hier machen Jens Peter Brose (l.) und Daniel Pascal wieder gemeinsame Sache. Bild: Privat

"Linz ist großstädtischer geworden", sagt Jens Peter Brose. "Früher war das alles sehr provinziell." Mit früher meint der Schauspieler aus Hamburg die Zeit von 1994 bis 1996. Drei Jahre lang war der heute 60-Jährige am Linzer Landestheater engagiert und avancierte zum Publikumsliebling ("Little Shop Of Horrors", "Hase Hase" u.a.). Hier lernte er auch Daniel Pascal (59) kennen, den Schauspielkollegen, der zum Freund wurde.

23 Jahre später sind der Deutsche mit kurzer Linz-Vergangenheit und der Schweizer, der hier sesshaft wurde, wieder einmal gemeinsam auf der Bühne zu sehen. Ein Gespräch mit zwei Menschen, die nicht nur durch ihren Beruf Verbündete sind.

OÖNachrichten: Herr Brose, Sie waren drei Jahre lang in Linz am Landestheater tätig. Kann man in drei Jahren eine Stadt überhaupt kennenlernen?

Jens Peter Brose: Ja. Ich finde schon. Da ich sehr aktiv und viel unterwegs war, habe ich Linz, aber auch die Umgebung der Stadt kennengelernt. Das Umland hat es mir richtig angetan. Das finde ich bis heute schön.

Was zum Beispiel?

Ich laufe gerne und genieße es, dass ich schnell im Grünen, in der Natur bin. Zudem habt ihr hier bestens beschilderte Wege. Das war aber auch vor 23 Jahren schon so. Hier kann man gut wandern.

Was ist Ihnen von Linz sonst noch in Erinnerung geblieben?

Als ich hierher kam, merkte ich sehr schnell: Hier hat man als Schauspieler einen Stellenwert. Auch das Interesse am Theater hatte ich in Deutschland so noch nicht kennengelernt.

Wie intensiv war Ihre Linz-Zeit?

Sie war sehr intensiv, auch vom Spielen her. In den drei Jahren war ich Linz sehr verbunden.

Daniel Pascal: Ich kann nicht glauben, dass das nur drei Jahre waren, weil wir so viel miteinander gemacht haben. Wir haben im Keller bei Otto gespielt. Wie hieß dieses Lokal an der Wiener Straße? Brose: Grieskirchner Weinstube. Pascal: Ja, da war ein kleiner Keller mit einer Bühne, und dort durften wir bei Otto unser erstes gemeinsames Programm spielen. Wir waren stets ausgebucht.

Wie lief Ihre erste Begegnung?

Pascal: Wir haben uns bei "Little Shop Of Horrors" gesehen, und es hat sofort gepasst.

Sie haben sich gefunden, ohne einander gesucht zu haben?

Pascal: So kann man das sagen. Brose: Genau. Ich war darauf vorbereitet. Als ich mit dem Theater begann, hat mein Lehrer gesagt: Jens, du musst mehr tun als die anderen. So habe ich Akkordeon gelernt, um mir auch ein eigenes Programm erarbeiten zu können. So kam ich mit einem halben Programm in Linz an und habe dann mit Daniel rasch etwas Gemeinsames daraus gemacht.

Haben Sie sich in den 23 Jahren je aus den Augen verloren?

Pascal: Nie. Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich eine Frau und zwei kleine Kinder. Jens war damals alleine, gründete erst später seine Familie und gab ihr den Vorzug. Nun, da das Jüngste seiner drei Kinder 18 Jahre alt geworden ist, gab er mir das Gefühl, dass ich jetzt wieder mit ihm rechnen kann. Und wir setzen dort fort, wo wir waren, und bauen das aus.

Sie sind Freunde geblieben?

Pascal: Ja. Ich empfinde unsere Freundschaft als großartig, weil einer dem anderen hilft. Brose: Wir ergänzen uns gut.

