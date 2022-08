Neues Linz-Video: Warum die Landeshauptstadt besser als der Mars ist

Nachdem das "Linz ist Linz"-Video im Vorjahr wegen des satirisch überzeichneten, kritischen Blicks auf die Stahlstadt gehörig für Aufregung gesorgt hat, war der neue Werbefilm der Stadt mit Spannung erwartet worden. Am Mittwochabend wurde das Video in kleiner Runde präsentiert – und für gut befunden, seit Donnerstag ist der Kurzfilm in ausgewählten Kinos zu sehen und seit Samstagabend nun auch auf Youtube für alle frei verfügbar.

"Kroketten statt Raketen"

Das Regieduo Sinisa Vidovic (Forafilm) und Dinko Draganovic erzählt diesmal die Geschichte von zwei amerikanischen Astronauten, die auf dem Weg zum Mars umdrehen, um in Linz zu landen. Groß ist die Aufregung um die anstehende Raketenlandung, die in vielen kleinen Sequenzen – vom grantigen Bauern, der seine Spaghetti mit der Schere schneidet, bis hin zur wütenden Demonstranten-Meute, die "Kroketten statt Raketen" skandierend durch Linz zieht – mit feiner Ironie, Augenzwinkern und köstlichen Charakteren dargestellt wird.

Doch was bewegt die Raumfahrer, die die ersten Menschen auf dem Mars hätten sein sollen, ihre Mission abzubrechen und ausgerechnet in Linz zu landen? Eines sei verraten: Es sind die kleinen Dinge. Und vor allem ist es ein beliebtes, essbares Mitbringsel, dessen Ursprung in das Jahr 1653 zurückgeht. Aber sehen Sie selbst – Das Video in voller Länge:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Freilich, ein polarisierender Aufreger wie sein Vorgänger ist "Planet Linz" keiner, aber ein gelungener Werbefilm, der sich kritisch mit Themen wie Umweltverschmutzung und der raschen Aufgeregtheit der Menschen auseinandersetzt, dabei wieder mit vielen Typen aus der Stadt ein lässiges Linz-Bild zeichnet und schöne Botschaften transportiert.

Was sagen die OÖN-Redakteure zu dem neuen Video? Lesen Sie dazu auch "Pro und Contra: Ist das Linz-Video wieder ein Hit?":

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab: