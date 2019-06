Die Radlobby OÖ feierte 40-jähriges Jubiläum in Linz

Gestern Abend feierte die Radlobby OÖ im Alten Rathaus Linz ein Fest. Dabei wurde auch in einer Podiumsdiskussion das Thema "Mehr Rückenwind für den Radverkehr" behandelt.

Das Jubiläum wurde zudem genützt, um sich an die Erfolge für Radfahrer in den letzten Jahrzehnten zurückzuerinnern. "Dazu zählen mitunter die Einbahn- und Busspurenöffnungen in Linz, zahlreiche Studien zu Radweglücken und Stolperfallen und die ganzjährige Öffnung der Donaukraftwerksbrücke", sagt Gerhard Fischer, Vorsitzender der Radlobby OÖ.

Viele Pläne für die Zukunft

Doch Zeit zum Zurücklehnen gebe es dennoch nicht: "Es gibt kaum Fortschritte bei den Radhauptrouten in Linz, und die Nibelungenbrücke ist immer noch ein ungelöstes Problem." Dort würde man sich einen Zweirichtungsradweg auf beiden Seiten der Brücke wünschen, so Fischer.

