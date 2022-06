Die politischen Wünsche zum Tag des Fahrrads

Die Linzer Grünen tun das in Form einer Auflistung von 100 Problemstellen in der Stadt, adressiert ist diese an den Verkehrsreferenten Martin Hajart (VP). Erstmals gab es eine solche Liste bereits 2016 für dessen Vorgänger Markus Hein (FP). Verbesserungen habe es in den vergangenen Jahren kaum gegeben, obwohl viele Problemsstellen unkompliziert entschärft werden könnten, so Klubobmann Helge Langer. Nun soll die Liste Hajart dabei helfen, das Radfahren in Linz sicherer und attraktiver zu machen.

Wunsch nach Radfahrstrategie

Die "Wunschliste" der SPÖ Linz und Urfahr-Umgebung in puncto Radinfrastruktur-Ausbau richtet sich nicht nur an die Stadt, sondern allen voran an die Landespolitik. Ein dringendes Anliegen: die dringend notwendige Schaffung von durchgängigen, sicheren und schnellen Radverbindungen vom Mühlviertel in die Landeshauptstadt.

Der Linzer Vizebürgermeister Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) freut sich indes, dass es aus fast allen Fraktionen Unterstützung für die Stärkung des Radwegenetzes gibt. Nun gelte es, gemeinsam eine Strategie zu erarbeiten, Hajart schwebt hier wie berichtet eine Radfahrstrategie am Beispiel Salzburg vor. Zentrale Bausteine sind hier etwa der Ausbau der Radwegeinfrastruktur und Sensibilisierungskonzepte. Hajart weist auch darauf hin, "dass es nur mit einer ausgearbeiteten Fahrradstrategie möglich ist, Förderungen vom Bund abzuholen".