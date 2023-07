Die Platznot im Linzer Tierheim und ein alter FP-Antrag

Das Linzer Tierheim stößt an seine Kapazitätsgrenzen.

"Wir sind rammelvoll": Wie von den OÖN berichtet, können im Linzer Tierheim nur mehr Notfälle aufgenommen werden, es gilt ein Aufnahmestopp. Rund 180 Katzen und knapp 50 Hunde werden gerade gemeinsam mit verschiedenen Kleintieren in der Mostnystraße betreut, die Einrichtung platzt gefühlt aus allen Nähten.

Das hätte verhindert werden können, kritisierte Tierschutzreferent Stadtrat Michael Raml (FP) am Freitag und meinte damit den freiheitlichen Antrag, der Erleichterungen bei der Hundeabgabe für Menschen, die sich einen Hund aus dem Tierheim holen, vorgesehen hat. Drei Jahre lang sollten diese, so der Ansatz, keine Hundeabgabe leisten müssen. In der Gemeinderatssitzung im September 2022 wurde besagter Antrag aber nicht beschlossen, sondern dem Finanzausschuss zugewiesen. Er blieb ohne Umsetzungen.

Die sofortige Annahme und Umsetzung des Antrags hätten eine wichtige Maßnahme zu der Verringerung von Tierleid, der Entlastung der Tierheime und eine soziale Unterstützung für Tierliebende sein können, ist Raml überzeugt. Er kündigte an, in den kommenden Tagen das Gespräch mit den Betreibern des Tierheimes zu suchen, welche Unterstützungsleistungen sie benötigen. Gleichzeitig appellierte er an die Menschen "sich die Anschaffung eines Haustieres gut und langfristig" zu überlegen.

Erleichterungen bei Hundesteuer: "Kein positiver Effekt"

Nun folgt der Konter von Finanzreferentin Vizebürgermeisterin Tina Blöchl (SP). Sie betont, dass die Stadt in den vergangenen Jahren rund 380.000 Euro jährlich an Hundeabgaben eingenommen habe. Mit der Hälfte davon werde das Tierheim Linz unterstützt, die andere Hälfte werde in die Infrastruktur (z.B. Freilaufflächen) investiert.

Die Leitung des Tierheimes stehe der dreijährigen Gebührenbefreiung für Tierheimhunde ablehnend gegenüber. „Sie sieht darin keinen positiven Effekt, im Gegenteil, es würde eine wichtige Einnahmequelle wegbrechen“, sagt Blöchl. Nachsatz: „Außerdem brauchen die Hunde ernstgemeinte, langfristige Vermittlungen.“

Aktuell würden in Linz 6778 Hunde gehalten, am häufigsten sind dabei mit Mischlinge (1714 Hunde). Die verbreitetsten Hunderassen sind Chiwawa (489 Hunde), Malteser (302), Labrador (253), Yorkshire-Terrier (211) und Französische Bulldogge (201). Die jährliche Abgabe pro Hund beträgt 54 Euro. Blinden- und Therapiehunde sind befreit, Erleichterungen gibt es unter anderem für Wachhunde.

