Die Piraten kaperten wieder den Posthof

Es wurde ausgelassen gefeiert, getanzt und gelacht: Die Freude über die Neuauflage des Piratenballs nach der Corona-Zwangspause war am Faschingssamstag groß. 2020 hieß es im Posthof zuletzt „Fasching ahoi“, dann unterband die Pandemie das bunte Treiben, das quasi den Höhepunkt der Faschingssaison in der Landeshauptstadt markiert.

"Stimmung war einfach super"

Diese Saison stand der 64. Auflage nun aber nichts mehr entgegen, die vielen fleißigen Hände der ehrenamtlichen Helfer machten das Ballformat, das traditionell vom Ruderverein Ister organisiert wird, aufs Neue möglich. „Die Stimmung war einfach super“, zieht Presseverantwortlicher Berndt Papinski zufrieden Bilanz. „Die Gäste waren unheimlich dankbar, dass wir den Ball wieder gemacht haben“, sagt Ister-Präsident Alexander Weigl, der stolz und dankbar für das tolle Engagement seines Teams ist.

Ister-Präsident Alexander Weigl gratulierte Thomas Denkmeier zum Sieg (schrägstes Einzelkostüm). Bild: Ister

Mit der Feier am Samstag wurde nun auch die Staffelübergabe in puncto Organisation offiziell: Nach Gerald Stumptner, der bis 2020 zehn Jahre erfolgreich die Organisationsfäden zog, sind nun Weigl und sein Organisationskomitee am Zug.

An den beliebten Traditionen des Balls wurde nicht gerüttelt. Auch heuer durften die Kostümprämierungen natürlich nicht fehlen. In der Kategorie schrägstes Einzelkostüm konnte Thomas Denkmeier mit seiner Kreation aus Altmetall und Atemschutzmaske überzeugen, er durfte sich über eine Ister-Jahresmitgliedschaft und eine Ballkarte für den 65. Piratenball freuen. Die kreativste Gruppe waren die Heizschwammerl (sie gewannen ein Elfin-Katerfrühstück), den Sieg als größte Gruppe holte sich das 13-köpfige Korallenriff-Ensemble. Ihr Preis: ein Rennen im Rotax Max Dome.

Bunt und knallig: Das Korallenriff -Ensemble zog nicht nur viele Blicke auf sich, sondern holte sich auch den Sieg in der Kategorie „größte Gruppe“. Bild: Ister

Unverändert erfüllt der Faschingsspaß zudem einen guten Zweck. Mit dem Erlös wird der Rudernachwuchs des Vereins unterstützt – angesichts der coronabedingten Ballausfälle und aktuellen Teuerungen eine willkommene Unterstützung.

An guten Gründen zum Feiern mangelte es also nicht: Unter den Gästen zu sehen waren etwa Robert Grieshofer (C. Bergmann), Alex Luger (Wohlschlager & Redl), Gerald Rubner (DigiCut) und Ulrike Soukop (Costa Kreuzfahrten). Ihren Spaß hatten auch Vize-Ruder-Olympiasieger und Trainer Phil Stekl, Nachwuchstalent Nina Müllner sowie Jutta und Reinhard Huemer (Friseur Juhu) und Markus Brugger (Elfin). Letztere spendeten auch das Ballabschiedsgeschenk, das mittlerweile Kultstatus hat: einen Friseurgutschein und ein Glas Teufelsroller.

Die "Heizschwammerl" konnten sich über ein Katerfrühstück von Elfin freuen. Bild: Ister

Weitere Eindrücke vom 64. Piratenball gibt es hier.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper