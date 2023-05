Die Odyssee eines ukrainischen Schülers auf Schulsuche in Linz

In der Diesterwegschule fand sich schließlich einen Platz für Maxim.

Eigentlich wollte Maxim nur die Schule wechseln, doch einfach war das nicht. Sein Betreuer musste an viele Türen klopfen, bis sich nach fast drei Wochen und nur durch Zufall eine geöffnet hat. Der 13-Jährige ist mit seiner Mutter im März 2022 vor dem Krieg in der Ukraine nach Österreich geflohen. Fast ein Jahr lebten sie in Katsdorf bei Linz, Maxim besuchte die NMS Pregarten. Nachdem sie aus dem privaten Quartier hinaus mussten, zogen sie nach Linz.