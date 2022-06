Die neue Einigkeit im Bezirk Linz-Land: "Wir müssen zusammenarbeiten"

Eine Stadt mag zwar an den Stadtgrenzen aufhören, aber die Probleme und Anliegen der Menschen machen dort nicht halt. "Wir müssen zusammenarbeiten", sagt Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FP) und sieht sich im "stark wachsenden" Bezirk Linz-Land im intensiven Austausch mit seinen Amtskollegen. Alleine gehe gar nichts.

Eine Einschätzung, die sein Trauner Amtskollege Karl-Heinz Koll (VP) teilt. So gebe es über die Gemeindegrenzen gemeinsame Projekte. Beispiel: die Verlängerung der Obus-Linie 43 vom Stadtfriedhof zur Trauner Kreuzung, bei der Traun, Pasching und Leonding gemeinsame Sache gemacht haben. "Wir verstehen uns sehr gut, sind untereinander bestens vernetzt."

Dass sich die Bürgermeister treffen, sich zusammenreden und gemeinsam Projekte entwickeln, sei auch Ausdruck vieler neuer Amtsinhaber nach der Wahl im Vorjahr. "Es ist ein anderer Typ Politiker gewählt worden", ist Paschings Bürgermeister Markus Hofko (VP) überzeugt. Ausnahmslos auf die eigene Gemeinde zu schauen, sei aus der Zeit gefallen. Das interessiere die Bürgerinnen und Bürger auch nicht mehr. Ganz abgesehen davon, dass die großen Themen unserer Zeit (Verkehr, Nachhaltigkeit, Ökologie) alle betreffen würden. Und: "Die Zeiten des vielen Geldes sind auch vorbei", so Hofko.

"Wir haben alle dieselben Themen, dieselben Probleme", sieht Puckings neuer Bürgermeister Thomas Altof (FP) die Notwendigkeit, über die eigenen Gemeindegrenzen zu schauen. Hier könne man aus den Erfahrungen anderer lernen, etwa wie mit dem Zuzug umgegangen wird. "Es ist gut, wenn man sich austauschen, bei Kollegen nachfragen kann, wie sie das machen. Das hätte ich mir nie so erwartet."

"Wenn man Synergien nutzen kann, dann soll man das tun", sagt Klaus Wahlmüller, VP-Bürgermeister von Hörsching, und verweist etwa auf die Unterstützung von Pucking im Bereich der Buchhaltung des Amtes.

Ein gemeinsames Auftreten gegenüber der Stadt Linz oder dem Land Oberösterreich würde auch die Schlagkraft erhöhen. Dass man diesbezüglich im Bezirk Linz-Land auf dem richtigen Weg sei, würde sich etwa am Beispiel des großen, seit langem diskutierten und wichtigen Autobahnknotens Traun/Ansfelden und der "B139 Neu" zeigen. Partoll hofft wie seine Kollegen darauf, dass dieses Vorhaben in den nächsten Jahren nun umgesetzt wird. Das werde vom Land und von der Asfinag auch so gesehen.

Dieser Schulterschluss der Bürgermeister sei – bei allem grundlegenden Interesse für den eigenen Wirkungsbereich – die Basis dafür, dass man gemeinsam Lösungen erreiche. "Das Um und Auf ist, keine Verzögerungs- und Verhinderungspolitik zu machen", sagt Partoll. Und Koll verweist darauf, dass nach der Realisierung der Umfahrung schon die nächste Aufgabe im Verkehrsbereich auf die Städte rund um Linz wartet, nämlich die Erweiterung der Straßenbahn. Das betrifft Pasching, Traun, Ansfelden und Leonding. "Wir wissen, dass wir das brauchen." (rgr)