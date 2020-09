Die neue Brücke ragt erstmals über die Donau

Eigentlich hätte sie in wenigen Wochen eröffnet werden sollen. Doch ein Fehler in den statischen Berechnungen hatte die Fertigstellung der Neuen Donaubrücke um ein Jahr zurückgeworfen. Zumindest ihrem Namen wird sie dieses Jahr noch gerecht: Vergangenen Mittwoch wurden die letzten beiden Hauptträgerelemente der Neuen Donaubrücke eingehoben. "Der Einhub verlief ohne Probleme. Das bereits in Endlage zusammengebaute Tragwerk beim Gasthaus Lindbauer ragt nun 17 Meter in Richtung Donaumitte", sagt Vizebürgermeister Markus Hein (FP).

Die beiden in Lage gebrachten Hauptträgerelemente bilden den Abschluss des ersten Brückenbogenpaares. In den kommenden Wochen sollen die Stahlbauarbeiten zu Ende gebracht werden. Dafür müssen noch die restlichen Bogenelemente und Querträger angeliefert und verbaut werden. "Wir rechnen damit, dass die Stahlbauarbeiten spätestens im November abgeschlossen sind", sagt Hein.

Parallel zu den Stahlbauarbeiten laufen bereits die Korrosionsschutzarbeiten. Nach deren Abschluss soll das Einschwimmen der Tragwerke mittels Pontonschiffen erfolgen – der spektakuläre Vorgang soll im Frühjahr 2021 erfolgen. Insgesamt werden rund 82 Millionen Euro für die Neue Donaubrücke investiert.

