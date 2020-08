Der erste Eindruck täuscht: Blickt man auf die Donau, sieht man immer noch nicht viel von der Neuen Donaubrücke in Linz. Die zwei Brückenpfeiler stehen schon länger ziemlich unverändert im Wasser. Passiert ist in der Zwischenzeit aber doch einiges. Aber wo ist sie nun, die Brücke, die im Oktober 2021 mit einem Jahr Verspätung eröffnet werden soll? Sie steht zu einem großen Teil am Donauufer in Urfahr. Dort werden die riesigen Stahlkonstruktionsteile Schritt für Schritt zusammengesetzt. Und wer