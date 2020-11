"Die nächsten zehn bis 14 Tage rechne ich mit keiner Entspannung"

165 infizierte Linzer – das war der Höchststand in der Landeshauptstadt Anfang April, während des ersten Lockdowns.

Bald werden es zehnmal so viele sein. Denn derzeit steigen die Zahlen mit einem Plus von bis zu 200 infizierten Personen täglich dramatisch.

Und Bürgermeister Klaus Luger (SP) rechnet so schnell mit keiner Entspannung. "Natürlich hoffen wir", aber bei einem realistischen Blick auf die Lage sei "die nächsten zehn bis 14 Tage" keine große Veränderung zum Positiven zu erwarten. Bis der zweite Lockdown greife, werde es noch dauern.

Auf mehr als 100 Mitarbeiter (30 davon sind neu eingestellt worden) ist das Team im Magistrat, das mit Corona und seinen Folgen beschäftigt ist, mittlerweile angewachsen. Die Hauptaufgabe bleibt die Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten.

Und dabei zeige sich, so Luger, dass Infizierte "nicht mehr so auskunftsfreudig wie noch im Frühling sind". Viele würden Kontaktpersonen nur zögerlich oder gar nicht angeben, "weil der andere dann vielleicht in Quarantäne muss und sie ihm keine Schwierigkeiten machen wollen." Da braucht es gut geschultes Personal, um trotzdem zu allen wichtigen Informationen zu kommen. Wobei er grundsätzlich "sehr stolz" auf den Teamgeist und Zusammenhalt sei, der sich nun im Magistrat zeige. Nach wie vor gebe es Freiwillige, die sich für das Corona-Team melden würden.

Bereitet Linz Ersatzquartiere vor, falls (leichter) Erkrankte in den Spitälern keinen Platz mehr finden? Derzeit brauche das Land den Support der Stadt nicht. "Aber wir sind jederzeit startklar und könnten Quartiere, auch mit Betreuungspersonal, anbieten." Wichtig sei eine Lösung "für Infizierte aus Altenheimen, die aus Angst, dass sie das Virus noch übertragen könnten, weiter in den Spitälern sind." Für sie müsse ebenso wie für ältere Alleinstehende, die daheim ohne Pflege sind, ein Betreuungsplatz außerhalb der Krankenhäuser gefunden werden. "Wenn das gelingt, bin ich sehr optimistisch, dass wir keine großen Probleme im Gesundheitswesen bekommen", sagt Luger.

Die Lage sei ernst, aber schaffbar. Weiter gelte: Kontakte reduzieren, Vorgaben und Hygienemaßnahmen einhalten.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at