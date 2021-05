Die Müllsammler vom Schillerpark

Müll geht jeden an. Jeder produziert ihn, jeder entsorgt ihn und viele tun das nicht immer an jenen Orten, die dafür vorgesehen sind. Um einerseits die Aufmerksamkeit auf die Müllproblematik zu lenken und andererseits achtlos Weggeworfenes zu entsorgen, hat die Volkshilfe zum zweiten Mal zu einer Aktion geladen. Und zwei Stunden lang ging das Team ISAR (interdisziplinäre Soziale Arbeit im öffentlichen Raum) auf die Straße bzw. in den Park - in ungewöhnlicher Zusammensetzung. So beteiligten sich aktiv auch zwei Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes, das Team „OBST“ vom Sozialverein B37, der Geschäftsführer der Arge Obdachlose, zwei Verkäufer der Kupfermuckn sowie mehrere Parkbesucher an der Aktion.

„Wir wollten damit nicht zuletzt an die Eigeninitiative und Zivilcourage der Nutzer appellieren, in Zukunft besser auf die öffentlichen Parkanlagen zu achten“, sagen Judith Barisic und Wolfgang Schmiedbauer, die als ISAR-Mitarbeiter den Ordnungsdienst bei sozialen Problemlagen im öffentlichen Raum unterstützen. Barisic und Schmiedbauer nutzten die Aktion auch für zahlreiche Gespräche mit den Besuchern des Schillerparks. Und sammelten dabei nicht zuletzt deren Anregungen und Wünsche. Etwa nach Aschenbechern, größeren Mülleimern, einer ortsfesten öffentlichen Toilette, Glascontainern und einer neuen Aufstellung der Sitzbänke - damit die Gruppen „miteinander kommunizieren können, ohne dass jemand stehen muss“, so Barisic weiter.