Die Linzer Torte und 12.000 echte Attersee

2024 ist ein besonderes Jahr für den Linzer Mariendom - die Domweihe jährt sich dann zum 100. Mal. Dieses besondere Jubiläum wird auch mit der neunten Auflage der Designdose der Linzer Torte gewürdigt.

Darauf ist ein winterlich eingeschneiter Dom mit einem großen Vogel zu sehen. Gestaltet wurde sie von niemand Geringerem als Christian Ludwig Attersee. Mit Linz und dem Mariendom verbinden den weit über Österreich hinaus bekannten Künstler viele Erinnerungen, Attersee ist in Linz und Aschach an der Donau aufgewachsen. Als er gefragt wurde, ob er die neunte Auflage der Designdose gestalten wolle, war er zunächst etwas "misstrauisch" erzählt er heute. Immerhin gelte es dieses "doch sehr kleine" Objekt so zu gestalten, dass es die Menschen auch mit Freude in die Hand nehmen. "Ich bin jemand, der gerne mit der Kunst zu den Menschen kommt", stellte sich Attersee unentgeltlich dieser Herausforderung.

"Ich liebe Linzer Torte"

Dass sich der Dom geschmückt in winterlicher Landschaft zeigt, führt der Künstler darauf zurück, dass das Motiv in eben jener Jahreszeit entstanden ist. Auch die Welt der Tiere hat auf dem Cover in Form einer Vogelgestalt Platz gefunden. "Vögel sind für mich Schauplatzwächter, die die Menschen dabei beobachten, wie sie die Welt ruinieren oder gut mit ihr umgehen." Bleibt die Frage, ob Attersee auch der Inhalt seiner Dosen schmeckt? Die Antwort: "Ich liebe Linzer Torte, die gibt es Gott-sei-Dank auch in Wien."

Stolz darauf, dass dieses Mal mit Attersee ein "großes Aushängeschild" für die Gestaltung der Dose gewonnen werden konnte, ist nicht nur Tourismusdirektorin Marie-Louise Schnurpfeil. Die Kunstdosen-Edition sei ein Stück "Identität und Tradition", diese wichtigen Souvenirs für die Stadt wolle man nicht missen, sagt sie.

Versteigerung zugunsten des Doms

Für Josef Pühringer, Vorsitzender der Initiative Pro Mariendom, läutet die heutige Dosenpräsentation den Start in das Jubiläumsjahr "süß und prominent" ein. Klares Ziel der Initiative sei es auch den Dom bekannter zu machen, dem trage dieses Kunstprojekt Rechnung. Attersee habe hier ein "einmaliges" Werk geschaffen. Dompfarrer Maximilian Strasser betont hier, dass der Mariendom neugotischen Stil und zeitgenössische Kunst vereine, bei der Linzer Torte in der Kunstdose verhalte es sich ähnlich.

Dompfarrer Maximilian Strasser, Marie-Louise Schnurpfeil (Geschäftsführerin Linz Tourismus), Christian Ludwig Attersee (Künstler), Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und Josef Pühringer (Vorsitzender der Initiative Pro Mariendom) bei der Präsentation der Kunstdose und des Kunstwerks, das versteigert wird. Bild: Tourismusverband Linz

12.000 Stück der Dosen werden aufgelegt, die Torte mit Designverpackung ist in der Confiserie Isabella, der Konditorei Jindrak, der k.u.k. Hofbäckerei, der Konditorei Heuschober, der Honeder Naturbackstube, im Bruckner Kaffeehaus, bei DoNs Catering Linz, bei "Jack the Ripperl", im Hotel Schwarzer Bär, erstmalig dem Domcenter und der Glögg-Hütte (Advent am Dom) erhältlich.

Der Kauf von Dosen im Domcenter und bei der Dom Glögg-Hütte am Weihnachtsmarkt Advent am Dom ist mittels Kaufpreis mit einer Spende an die Initiative Pro Mariendom verknüpft. Zudem wird ein ebenfalls von Attersee gestaltetes Kunstwerk zugunsten des Domes versteigert.

Ab morgen im Verkauf

Von einer großartigen Kooperation spricht auch Tourismus- und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP), mit dieser Botschaft für Kunst, Kultur und Kulinarik bleibe Linz seinen Gästen besonders in Erinnerung. Die Vorfreude der Kunden sei schon groß, weiß Konditormeister Leo Jindrak aus eigener Erfahrung. Ab morgen, Donnerstag, sind die Dosen im Verkauf erhältlich - die Sammelbegeisterung dafür ist längst groß.

Nicht auf der Dose zu sehen, aber bereits im Entstehen ist der neue Willkommensraum des Mariendoms, dieser soll pünktlich zu den Jubiläumsfeierlichkeiten von 26. bis 28. April 2024 fertig sein. Die Baustelle wird derzeit winterfit gemacht, am Domplatz hat zudem bereits der Aufbau für den Weihnachtsmarkt "Advent am Dom" begonnen. Dieser startet am 24. November.

Mehr zum Thema: Der Mariendom bekommt einen Zubau

Autorin Julia Popovsky