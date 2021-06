Die Linzer Innenstadt trägt morgen Regenbogen-Farben

Der Juni hat sechs Modefarben. Deutschlands Torhüter Manuel Neuer trägt sie auf dem Arm, die Polizei Oberösterreich hat in den sozialen Medien ihr Wappen damit eingefärbt. Nur die Münchner Allianz-Arena durfte beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn nicht in Regenbogen-Farben leuchten. Die UEFA untersagte das Zeichen für Toleranz und eine offene Gesellschaft.

Dieses Zeichen gibt es dafür morgen in der Linzer Innenstadt: Die "LinzPride" findet nach einem Jahr Pause wieder statt – eine Parade gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.

Alle Teilnehmer sind dabei aufgerufen, sich in jeweils einer Farbe des Regenbogens (Rot, Orange, Gelb, Grün, Dunkelblau und Lila) zu kleiden. Wegen der geltenden Corona-Sicherheitsbestimmungen werden die Gruppen in den unterschiedlichen Farben ab 14 Uhr gestaffelt vom Volksgarten in Richtung Hauptplatz gehen und dabei einen Umweg über das Landhaus nehmen.

Auch die Politik ist beim Fest der Vielfalt vertreten: Neben Bürgermeister Klaus Luger (SP) werden auch Eva Schobesberger und Stefan Kaineder (beide Grüne) sowie Felix Eypeltauer (Neos) das Wort ergreifen. Die Parade endet kurz vor 16 Uhr.

Schienenersatzverkehr

Wegen der Veranstaltung muss der Straßenbahnverkehr der Linien 1,2, 3 und 4 zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße beziehungsweise Landgutstraße eingestellt werden. Zwischen 14 und 16 Uhr ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Linien 26 und 27 werden zwischen den Haltestellen Lüfteneggerstraße und Theater jeweils in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet.