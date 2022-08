Die Linzer Brauerei lädt zum "Bierbangeln" ein

LINZ. Die Linzer Brauerei im ehemaligen Kraftwerk der Tabakfabrik ist an sich eine offene Zone. Aber am 3. September laden die Verantwortlichen mit Nachdruck zum Kommen ein.

"Bierbangeln" steht auf der Einladung an alle. Mit gutem Grund: "Die Bierbank wie auch der Biertisch sind typische Merkmale für das Zusammenkommen von Menschen", sagt Andreas Stieber, einer der Geschäftsführer der Craftvoll GmbH, im OÖN-Gespräch. Und genau das soll ab 14 Uhr beim großen Brauereifest passieren.

Entstanden ist das "Bierbangeln" aus der Idee, einen Tag der offenen Tür in der Anfang April eröffneten Linzer Brauerei zu veranstalten. Doch diesen einfach so zu nennen, schien zu banal, wie der Marketingprofi Stieber sagt. So wurde nachgedacht und der Begriff gefunden, der sich nun in Linz etablieren soll. Denn das "Bierbangeln" soll keine einmalige Aktion bleiben. "Es schwebt uns schon vor, das jedes Jahr einmal zu machen."

Informieren, konsumieren, unterhalten lassen – das ist am Nachmittag des 3. September unter dem Motto "Linz kommt zam, zam, zam" bei freiem Eintritt möglich. So sehr natürlich das Linzer Bier, das laut Stieber bei den Kunden in allen Varianten sehr gut ankommt, im Blickpunkt steht, wird auch viel Programm rundherum geboten.

Food-Stationen für das leibliche Wohl sind aufgebaut, die Kinder können sich unter anderem im Bällebad austoben, eine Fun-Fotobox ist aufgestellt, und viel Musik wird auch noch geboten.

"Wir wollten unbedingt Bands mit oberösterreichischem Bezug haben", sagt Stieber. Gedacht, getan. Der Mühlviertler Jack The Busch (ab 14 Uhr), der Linzer Average (ab 16.45 Uhr) und die Vöcklabruckerin Avec (19.30 Uhr) werden beim Fest auftreten,

Bis 19 Uhr werden zudem dreimal pro Stunde Rundgänge durch die Brauerei angeboten. Diese sollen einen kleinen Einblick in die Brauerei geben. Wer mehr sehen will, kann nach dem 3. September eine Führung buchen. Die sind sehr gefragt. "Es gibt Tage, da haben wir bis zu vier Führungen", sagt Stieber. Dies ist auch ein Ausdruck des Erfolges. (rgr)