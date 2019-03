"Die Liebe zu einem Kind lässt sich nicht dosieren"

LINZ. Die Krisenpflegemütter Birgit Gramberger und Elisabeth Trawöger vom Verein "plan B" erzählen aus ihrem Alltag.

Birgit Gramberger (li) und Elisabeth Trawöger sind als Krisenpflegemütter rund um die Uhr im Einsatz. Bild: jp

24 Stunden, sieben Tage die Woche sind Krisenpflegeeltern im Einsatz, wenn sie ein Kind in ihre Obhut nehmen. "Meistens ist es so, dass am Vormittag der Anruf kommt und am Nachmittag ist das Kind dann da", sagt Birgit Gramberger, die seit 13 Jahren als Krisenpflegemutter im Einsatz ist. Ihre Schützlinge kommen, "wenn gar nichts mehr geht". "Man muss für die Kinder da sein und manche Situationen mit ihnen gemeinsam einfach aushalten", sagt die Krisenpflegemutter, die gerade einen Dreieinhalbjährigen betreut. Ihre drei erwachsenen Kinder sind bereits außer Haus, ihr sechsjähriger Pflegesohn "ist aus der Krise heraus geblieben".

Familie als wichtige Stütze

"Es ist eine Arbeit, die Sinn macht und es ist schön zu sehen, wie sich das jeweilige Kind entwickelt", sagt ihre Berufskollegin Elisabeth Trawöger. Und auch wenn das Abschiednehmen manchmal schwerfällt, sei es schön, wenn das Kind wieder zu seinen leiblichen Eltern zurück kann: "Diese Glücksgefühle sind unbeschreiblich". Die dreifache Mutter hat derzeit einen acht Monate alten Buben in ihrer Obhut: "Man muss natürlich die eigenen Kinder gut begleiten, sie lernen durch diese Situationen loszulassen."

Die beiden Krisenpflegemütter vom Verein "plan B"sind sich einig: "Die Familie muss bei dieser Arbeit hinter dir stehen." Nicht nur emotional, sondern auch finanziell sei diese Unterstützung wichtig.

Dass Krisenpflegeeltern nur noch einen Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld haben, wenn sie ein Kind länger als drei Monate ununterbrochen betreuen, habe ihre finanzielle Situation verschärft (mehr siehe unten).

Es tue weh, wenn argumentiert werde, dass man keine Bindung zu den Kindern aufbauen müsse, weil die Pflege nur kurzfristig ist. "Die Liebe zu einem Kind lässt sich nicht dosieren, ich gehe mit meinen Krisenpflegekindern nicht anders um als mit meinen eigenen", sagt Trawöger. "Die Situationen sind oft auch dramatisch, wenn man etwa ein Baby mit Drogenentzug betreut oder ein verhaltensauffälliges Kind", sagt Gramberger. Missen möchte sie ihre Erfahrungen auf keinen Fall: "Man bekommt von den Kindern irrsinnig viel zurück, es passieren ganz viele schöne Dinge." Wie etwa die Umarmung eines Kindes, das zunächst nur ganz wenig Nähe zulassen konnte.

So sehr sich die beiden einig sind, dass sie ihren Beruf lieben, so machen sie auch deutlich, dass es so nicht weitergehen könne: "Die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Wir wollen nicht reich werden, aber uns auch nicht ständig Gedanken um unsere finanzielle Situation machen müssen."

So sieht die gesetzliche Lage aus

Seit Juli vergangenen Jahres erhalten Krisenpflegeeltern kein Kinderbetreuungsgeld mehr, nun hat der Nationalrat entschieden, dass sie doch Anspruch auf diese Leistung haben. Allerdings nur, wenn sie ein Kind länger als drei Monate ununterbrochen betreut haben. Für die Linzer Sozialreferentin Karin Hörzing (SP) ist diese Entscheidung unverständlich: „Das Kinderbetreuungsgeld sollte vom ersten Tag der Betreuung ausbezahlt werden. Menschen, die sich so engagieren, sollten unterstützt werden.“ Denn in rund der Hälfte der Fälle dauert die Betreuung kürzer als die vorgeschriebenen 91 Tage.

„Diese Gesetzesreparatur ist nur zur Hälfte gelungen“, sagt auch Alexander König, Geschäftsführer des Vereins „plan B“. In der familiären Krisenbetreuung des Vereins wurden vergangenes Jahr 29 Linzer Kinder untergebracht. Die finanzielle Unterstützung in Form des Kinderbetreuungsgeldes sei essenziell: „Unsere Krisenpflegemütter erhalten monatlich 580 Euro Gehalt, wenn ein Kind bei ihnen untergebracht ist.“ Betreuen sie gerade keines, beträgt das Entgelt 434 Euro pro Monat. Krisenpflegeeltern dürfen keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgehen: „Weil sie immer bereit sein müssen, um ein Kind aufzunehmen.“

Ohne einen Partner sei diese Arbeit nicht zu stemmen, sagen die Krisenpflegemütter Gramberger und Trawöger.Die schlechte Bezahlung schrecke auch den „Nachwuchs“ ab: „Es entscheiden sich nur noch wenige für diesen Beruf.“

