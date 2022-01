„Die Leidenschaft mit Büchern zu arbeiten, kann nicht digitalisiert werden“

1935 wurde die Buchhandlung Neugebauer am Linzer Taubenmarkt gegründet, Anfang 2020 hat Melanie Hofinger den Betrieb übernommen. Bekannt ist die Jungunternehmerin über die Grenzen von Linz hinaus: Seit 2018 führt sie die Veritas-Buchhandlung in der Harrachstraße, mittlerweile umfasst ihre Melanie Hofinger GmbH sieben Geschäfte.

Die Zeit seit der Übernahme und vor allem jene in den Corona-Lockdowns wurde in der Buchhandlung Neugebauer gut genützt. „Alles neu und trotzdem traditionell“ ist das Motto unter dem die Weiterentwicklung des Geschäftes steht. So beschreitet die Buchhandlung mit dem Angebot von E-Books und E-Readern neue Wege, ebenso gibt es nun digitale Auslagen mit Info-Screens. Auch die bestehenden Spezialangebote in den Bereichen Rechtswissenschaften, Geschichte, Politik, Reise und Belletristik wurden in den vergangenen zwei Jahren ausgebaut.

Verändert und verjüngt präsentiert sich nach einigen Pensionierung auch das Team der Traditionsbuchhandlung. Dieses wird seit 2020 nach dem neuerlichen Start der Lehrlingsausbildung (dabei wird eng mit Stiftungen, dem AMS und der Caritas zusammengearbeitet) von einem Lehrling unterstützt. Für Hofinger ist dieser traditionelle Lehrberuf ein wichtiger für die Zukunft der Buchwelt: „Die Leidenschaft mit Büchern zu arbeiten, Kunden persönlich zu beraten und selbst zu wissen, was in einem Buch steht, kann auch in Zukunft nicht digitalisiert werden.“