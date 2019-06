Die Kreativen feierten ihr Fest in der Tabakfabrik

Es war ein Gedanke beim sechsten Forum Creative Industries Mittwochabend in der Lösehalle der Tabakfabrik Linz: Design ist nicht nur dazu da, optisch Dinge zum Positiven zu verändern. Designer sind in ihrer Arbeit auch mit der Verantwortung ethischer Überlegungen konfrontiert. Es geht um den Planeten, wie es Stiven Kerestegian, Head of Innovation bei Ikea, als einer der beiden Hauptredner formulierte.

Wie kann man designen, um zu helfen oder gar um gesellschaftliche Probleme zu lösen? Darüber sprach in einem zweiten Talk Jessica Covi, Creative Director der BMW Group und Gründerin des Labels Grete Kraft Atelier. Das jährliche Festival der Kreativwirtschaft wurde so zu einem Austausch von Meinungen und Sichtweisen und endete in einer angeregten Diskussion.

Nach den Talks gab es dann noch feinstes Essen – Werner Traxler und Michael Steininger vom Linzer Restaurant muto waren hier innovativ für Kreative – und viele Gespräche in entspannter Dinner-Atmosphäre.

