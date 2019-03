Die kleinen Fernsehstars aus Pucking

PUCKING / MÜNCHEN. Victoria, Lorenz und Xenia zeigen am Samstag bei "1, 2 oder 3" ihr Können.

Die drei Puckinger Volksschüler Victoria, Lorenz und Xenia mit Moderator Elton bei der Kinder-Quizsendung „1, 2 oder 3“. Bild: ZDF/Ralf Wilschewski

"1, 2 oder 3 – letzte Chance – vorbei": Etwas nervös waren die drei österreichischen Kandidaten Victoria, Lorenz und Xenia schon, als es bei der Kinder-Quizsendung "1, 2 oder 3" zur Sache ging. Die Viertklässler von der VS Pucking haben an der bekannten Ratesendung teilgenommen und traten gegen zwei andere Teams an.

"Das war schon besonders, dass wir dabei sein durften", erzählt der neunjährige Lorenz, einer der Kandidaten. Dessen Mutter Michaela Themeßl-Lamm hatte den Stein ins Rollen gebracht und die Anmeldung abgeschickt. "Mein älterer Sohn war mit seiner Klasse schon dort, allerdings nicht als Kandidat", erzählt sie. Mittlerweile ist die ganze Familie "1, 2 oder 3"-erprobt, Lorenz’ ältere Schwester Angelika war bei der Aufzeichnung vergangenen Oktober in München als Kamerakind im Einsatz. Zusätzliche Lerneinheiten hat der Volksschüler keine eingelegt, zur Vorbereitung hat er sich ein paar Mal die Sendung angeschaut. Und dass er gerne liest, war sicher auch kein Nachteil.

Eindruck gemacht hat übrigens nicht nur Moderator Elton, sondern auch Maskottchen Piet Flosse. "Der war lustig", erinnert sich Lorenz.

Tolle Unterstützung

In München wurden die drei nicht nur von ihren Müttern unterstützt, auch ihre Klassenkameraden und ihre Klassenlehrerin Gabriele Wenzel-Cella waren dabei: "Es war toll, dass sie uns angefeuert haben."

Die Sendungsaufzeichnung und die anschließende Führung durch die Bavaria Filmstudios war für alle ein Erlebnis. "Es war ein toller Ausflug, das ganze war wirklich spannend", erzählt Wenzel-Cella. Und wer glaubt, dass nur die Kandidaten genaue Anweisungen bekommen, der irrt. Denn auch die Zuschauer werden instruiert: "Man muss sich schon konzentrieren, weil so viel gleichzeitig passiert."

Alle, die sich nun fragen, wie die drei abgeschnitten haben, müssen sich noch etwas gedulden, denn verraten wird noch nichts. Aber kommendes Wochenende sind die Volksschüler im Fernsehen zu sehen: Am Samstag um 7.55 Uhr im ZDF und am Sonntag um 17.35 Uhr auf KIKA. Und nochmal am 13. Juli um 9.35 Uhr auf ORF eins. Und spätestens, wenn es heißt "Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn das Licht angeht", kann man sich von dem Wissen von Victoria, Xenia und Lorenz überzeugen.

