Die Kaufleitnergründe: Sanierung im "GWG-Land" Franckviertel

Ein Spaziergang durchs Franckviertel zeigt schnell: Wer hier wohnt, tut das meist in einem Haus der städtischen Wohnungsgesellschaft GWG. Vom Karl-Renner-Hof im Norden bis zur Ernst-Koref-Wohnanlage im Süden erstreckt sich das "GWG-Land". Viele Gebäude wurden in den letzten Jahren saniert, einige auch abgerissen und neu gebaut. Besonders ein Name fällt immer wieder: Curt Kühne. Der legendäre Linzer Stadtbaumeister hat das Viertel mitgeprägt.