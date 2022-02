Die Kälteschutz-Hotline ist eine Überlebenshilfe für unsere Klientel

Es ist nass. Es ist windig. Es ist kalt. Und auch wenn sich die Temperaturen untertags im Plusbereich bewegen, können sie in der Nacht unter den Gefrierpunkt sinken. Ein Umstand, der gerade Obdachlose vor besondere Herausforderungen stellt. Bürger, die entsprechende Beobachtungen (Schlafplätze etc.) machen, können sich an den Sozialverein B37 wenden. Dieser hat 2019 mit der Kälteschutz-Hotline ein eigenes Angebot dafür geschaffen.

„Unsere Streetworker sind im Sinne einer aufsuchenden Sozialarbeit sowieso viel draußen unterwegs, trotzdem sind wir für Hinweise auf neue Schlafplätze oder neue Menschen in der Szene immer dankbar“, sagt Thomas Niedermayr, Leiter der Outreachwork.

Die Hotline ist jeweils dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 10 bis 12 Uhr besetzt (0732/776767560), abseits davon sind die Streetworker auch unter kaelteschutz@b37.at erreichbar. In Betrieb ist das Angebot üblicherweise von November bis März.

Den Hinweisen werde so schnell wie möglich nachgegangen, im Idealfall noch am selben Tag, an dem sie eingehen, sagt Niedermayr. Möglichkeiten, wie den Betroffenen geholfen werden kann, gibt es mehrere: von der Unterstützung mit Schlafsäcken, Isomatten und warmer Winterbekleidung bis hin zur Vermittlung eines Platzes in einer Notschlafstelle oder einer anderen Wohnform.

Heuer bisher 40 Meldungen

Im heurigen Winter sind bisher rund 40 Meldungen (telefonisch und per Mail) bei der Kälteschutz-Hotline eingegangen, im vergangenen Jahr waren es insgesamt 45.

„Es hat sich bereits gut herumgesprochen, dass es das Angebot jetzt gibt“, sagt Niedermayr. Seine Erfahrung: „Wir erreichen damit mehr Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Kälteschutz-Hotline ist eine Überlebenshilfe.“ Für akute Gefährdungslagen ist die Hotline aber nicht gedacht. Da sollte die Rettung alarmiert werden.