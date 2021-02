Die Jahnschule wechselt ihren Namen

Die Initiative kommt von Doris Gruber. Sie ist seit eineinhalb Jahren Direktorin der Volksschule in der Jahnstraße nahe der Ecke zur Sonnensteinstraße in Linz-Urfahr. Und sie hat Visionen, was die künftige Ausrichtung der Schule betrifft. Mit dem Schwerpunkt auf „Bewegung und Gesundheit“ verbindet sie auch einen neuen Namen.