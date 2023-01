Die Innenstadt im Gemeinderat

Vorab gab es durchaus kontroverse Beiträge, nicht alle Mandatare sind vom Prozedere und vom Projektzeitplan überzeugt. Was die Baupläne am Schillerpark betrifft, so hieß es in einer Anfragebeantwortung, dass für die "Stadtforschung das Projekt nicht existent" sei. Man werde sehen, ob das so bleibe.

