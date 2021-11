"Die haben den ganzen Kühlschrank ausgeräumt"

Eigentlich wäre es ja ein Grund zur Freude, wenn die Regale im Selbstbedienungsladen leer sind. Allerdings nur, wenn dafür auch die Kasse gut gefüllt ist.

Wie sich das anfühlt, wenn dem nicht so ist, davon können Edith und Thomas Wolfsegger aus Urfahr ein Lied siegen. Gleich zweimal ist es ihnen im Herbst passiert, dass "Besucher" eine größere Menge an Waren eingepackt haben, ohne zu bezahlen. Die Schadenssumme: mehrere hundert Euro.

Jeweils zu zweit und zu dritt war die nur vermeintlich zahlungswillige Kundschaft unterwegs, immer am späteren Abend – das ist auf der Videoüberwachung deutlich zu sehen. Der Polizei hat diese aber nicht weitergeholfen.

Dritten Diebstahl verhindert

Der Ärger von Thomas Wolfsegger ist noch lange nicht verflogen: "Die haben den ganzen Kühlschrank leergeräumt. Und dann so getan, als würden sie zahlen, in der Kasse war aber nichts." Er ist davon überzeugt, dass die Gruppe noch ein drittes Mal zuschlagen wollte, durch laute Rufe konnte er sie aber davon abhalten, den Selbstbedienungsladen zu betreten.

Ein gewisser Schwund an Produkten – geboten werden neben Fleisch etwa auch Milchprodukte – sei quasi "normal", so Edith Wolfsegger. Doch die Dimension der jetzigen Vorfälle sei eine andere gewesen – weshalb sich das Ehepaar künftig mit einem neu installierten Zugangssystem absichern will. Das könnte in der Praxis so funktionieren, dass ab einer gewissen Uhrzeit der Zutritt zum Laden nur mehr mit einer Zugangskarte möglich ist. Freude haben die beiden mit diesem Schritt keine. Einerseits wegen der Investitionskosten, andererseits wegen des erhöhten Aufwands für die Kunden: "Es ist schade, dass das notwendig ist."

Dem Linzer Stadtpolizeikommandanten Karl Pogutter ist kein weiterer Fall wie jener der Wolfseggers bekannt: "Es ist aber fraglich, ob so etwas immer auffällt und auch angezeigt wird." Dies ist mitunter ein Grund, warum Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) an die Zivilcourage appelliert: "Verdächtige Beobachtungen sollten jedenfalls dem Bauern gemeldet werden." Es sei bedauerlich, "dass ein Angebot, das nur auf Vertrauensbasis funktionieren kann, von Einzelnen ausgenutzt wird".