Die große Rochade in der Linzer Gastronomie-Szene

In der Linzer Gastro-Szene ist einiges in Bewegung – und das bleibt auch so. Denn die Lokalwechsel gehen miteinander einher – die OÖN dröseln die Linzer Restaurant-Rochade auf, die schon im Vorjahr begonnen hat … Ende August 2024 sperrte für viele völlig überraschend das Restaurant "Antebia" in der Magazingasse zu. Ali Sulakdag hatte das kurdische Restaurant zwölf Jahre lang geführt. Seither ist es still um ihn geworden, der Ende der 1980er-Jahre in der Alten Welt in Linz als Koch