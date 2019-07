Die Gaukler kommen: Nächste Woche startet das Linzer Pflasterspektakel

An 40 Auftrittsorten im Linzer Zentrum werden Künstler aus 31 Nationen ihre Vorführungen zeigen. Insgesamt stehen mehr als 700 Vorführungen auf dem Programm. „Das Festival hat sich in den 33 Jahren eines Bestehen zu einem der größten Straßenkunstfestivals in Europa entwickelt“, sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Myerhofer. Auch bei den Künstlern stößt die dreitägige Veranstaltung auf großes Interesse, sagt Festivalleiterin Kathrin Böhm: „Wir hatten mehr als 800 Anfragen von Künstlern, die kommen wollen. Die Künstler genießen die besondere Atmosphäre in Linz. Unser Publikum gilt als besonders offen und freigiebig.“ Die Künstler erhalten zwar Unterkunft, Verpflegung und einen Reisekostenersatz, ihre eigentliche Gage sind aber die Spenden der Zuschauer.

Gestartet wird das Festival am Donnerstag, 18. Juli, um 16 Uhr mit einem Umzug der Künstler durch die Landstraße, ab dann wird an 40 Standorten bis in die Nacht hinein gespielt. In vier Linzer Innenhöfen gibt es wieder Straßentheater, auf dem Pfarrplatz werden in einem Zirkuszelt jeweils am Abend Best-of-Programme mit einer bunten Auswahl der Künstler gezeigt. Am Pfarrplatz wird auch ein Kinderprogramm geboten. Anlässlich des Zehn-Jahres-Jubiläums von Linz als Europas Kulturhauptstadt wurde eine französische Künstlergruppe eingeladen, die bereits 2009 mit dabei war. Sie wird den Innenhof der Kunstuni mit Lichtprojektionen bespielen. Alle Infos gibt es auf der neu gestalteten Homepage pflasterspektakel.at.

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at