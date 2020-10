Einmal mehr appellierte Bürgermeister Klaus Luger (SP) gestern an Disziplin der Linzer Bevölkerung bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen zu zeigen. "Es ist nicht damit getan, dass wir am Markt mit der Maske einkaufen gehen, vor allem im privaten Bereich braucht es mehr Vorsicht", sagte er bei der Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in der Stadt.