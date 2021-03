Die ersten Geschäfte kehren in die neue Linzerie zurück

Noch dauert es ein wenig, bis die gesamte Linzerie in neuem Glanz erstrahlt, aber schon ab kommender Woche sperren, wie bereits kurz berichtet, zwei Geschäfte auf und leisten somit in gewisser Weise Pionierarbeit im umgebauten Einkaufszentrum in der Linzer Innenstadt: Lia Peroni und Furla.