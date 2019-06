Die Erfüllung eines Lebenstraumes: Rollstuhlfahrerin tanzt mit Profis

Ulli Ullmann ist speziell. Das hat nichts damit zu tun, dass sie einem nicht auf Augenhöhe begegnen kann, weil sie im Rollstuhl sitzt. Das hat einfach damit zu tun, dass man vergisst, dass man auf sie hinunterschaut und dabei zu ihr hochschauen müsste. Denn die in Aspach aufgewachsene und schon lange in Linz lebende Ullmann ist eine Persönlichkeit. Die strahlt sie aus.

Seit einem Unfall im Alter von 16 Jahren ist sie querschnittgelähmt. Doch ihren Traum vom Tanzen hat sie nie vergessen. Jetzt erfüllt sie sich einen Lebenstraum. Mit dem Tanzprojekt, das sie gemeinsam mit Ilona Roth verwirklich hat und das ihren Namen trägt: "Ulli Ullmann". Am 6. Juni ist Premiere in Linz.

Wie seid ihr beide zusammen gekommen?

Ulli Ullmann: Über das Projekt "10+10 Brücken". Wie ich es oft tue, habe ich hingeschrieben, mich vorgestellt und gefragt, ob sie etwas mit mir anfangen können. Wobei angefangen hat es vor zehn Jahren mit der Aids-Gala von Karl Sibelius. Damals suchte er unterschiedlichste Menschen. Und er suchte Freaks, wie es in der Ausschreibung stand. Da fühlte ich mich angesprochen (lacht).

Warum?

Ich bin nicht einzuordnen und als Tänzerin schon gar nicht. Aber ich hatte stets das Glück, dass künstlerische Menschen mit mir etwas anfangen konnten. So bin ich bei der Klangwolke einmal mit dem Rollstuhl in die Luft gegangen.

Sie drängen auf die Bühne, obwohl Sie im Alltagsleben genug Blicke auf sich ziehen und sich erklären müssen. Warum gehen Sie so an die Öffentlichkeit?

Ich selbst sehe mich nicht als Rampensau und auch nicht als sehr selbstbewusst. Für mich ist das jedes Mal eine Überwindung. Ich empfinde mich auch nicht als mutig. Es ist keineswegs leicht, sich anzutragen, denn ich könnte zurückgewiesen werden.

Darum geht es in dem Stück.

Ja. Es geht darum, begehrt zu werden und die Sehnsucht danach. Die Zurückweisung hängt damit unmittelbar zusammen. Das betrifft aber jeden und hat nicht primär mit Beeinträchtigung zu tun.

Es ist Ihre Geschichte, die hier tänzerisch erzählt wird.

Es geht um die Einschätzung, wie ich von Männern wahrgenommen worden bin, was ich und was Freundinnen von mir erlebt haben. Das ist total unterschiedlich. Das finde ich spannend und ich kann viel von dem, was ich erlebt habe, heute lustig sehen. Wenn ich alles, was in meinem Leben schiefgegangen ist, darauf beziehen würde, dass ich im Rollstuhl sitze, würde ich heute nicht dasitzen. Das gilt übrigens auch für Beziehzungen.

Verarbeiten Sie so das Geschehene?

Es gibt immer Hochs und Tiefs. Ich bin eine Frohnatur, aber es ist nicht so, dass ich generell gut drauf bin. Aber ich gehe gerne über Grenzen. Das ist schon ein Wesenszug. Dass man Dinge anpackt und sie nicht tausendmal hinterfragt. Und: Ich bin gerne unter Menschen. Ich werde oft bewundert für das, was ich mache. Aber ich möchte gerne als Frau bewundert werden und nicht als asexuelle Frau im Rollstuhl. Jemand, der dich anziehend findet, tut dies normalerweise über äußerliche Merkmale.

Sie sprechen mit der Sexualität und der Erotik ein Tabuthema an. Warum?

Begehrt zu werden, Sexualität und Erotik haben für mich immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt, zumal das Thema in Kombination mit meinem "kaputten" Körper und dem perfekten Körper der Tänzer so konträr und absurd wirkt. Spannend war auch, dass die Profitänzer körperlich von mir so viel über ihren Körper gelernt haben. In dem Stück sind Szenen enthalten, die am Boden entwickelt wurden und da haben sie gewisse Bewegungen von mir nachgemacht. Das finde ich total schön.

Die Tanzproduktion „Ulli Ullmann“

Ilona Roth und Ulli Ullmann haben gemeinsam die Tanzproduktion entwickelt, die viel mit der Geschichte und dem Gefühlsleben der titelgebenden Protagonistin zu tun hat. Denn das 60-minütige Tanzstück dreht sich um eine Frau im Rollstuhl und die Frage, was Begehren ist.

Die Idee entstammt dem Alltag von Ullmann und ihren Erfahrungen mit den Themen Sexualität und Erotik. Gemeinsam mit zwei nicht beeinträchtigten Tänzern versucht sie, Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten in ihren erotischen Erfahrungen mit tänzerischen Mitteln zu erarbeiten. Ängste und Vorurteile gegenüber Einschränkungen werden so dargestellt.

Zu sehen am 6. Juni um 17 Uhr (ausverkauft) und um 19 Uhr in der BlackBox des Musiktheaters Linz. Karten unter Tel. 0732/7611-400, www.landestheater-linz.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at